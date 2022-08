Jans belooft dat Twente heeft geleerd van 'kleuter'-start in Florence

"De kleuters van de eerste helft zaten in de tweede helft op de middelbare school", stond Jans nog kort stil bij het wisselvallige optreden van zijn ploeg in Florence van vorige week.

Op de persconferentie werd duidelijk hoe de ervaren Jans met deze spanningsvolle omstandigheden weet om te gaan. Hij maakte een ontspannen indruk, liet het niet na om opmerkingen te maken waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg, maar was ook vol moed over een goede afloop.

FC Twente-trainer Ron Jans voorspelt een spektakelstuk tegen Fiorentina, in de play-offs van de Conference League (aftrap 19.00 uur). De Tukkers moeten in een stijf uitverkochte Grolsch Veste een vorige week opgelopen 2-1 achterstand zien weg te poetsen.

Aan de supporters zal het waarschijnlijk niet liggen. "Er hadden misschien wel 40.000 mensen in het stadion gewild. Je merkt aan alles dat het een speciale wedstrijd is. Het wordt een spektakel."

Twente kan donderdag tegen Fiorentina niet beschikken over de Spanjaard Julio Pleguezuelo. De verdediger heeft volgens Jans last van een buikspierblessure.

"De schroom is nu weg", beloofde Jans. "Al hoop ik niet dat we weer na twee minuten achter zullen staan. Het zal een hele kluif worden, maar we geloven in een mooi resultaat."

FC Twente-Fiorentina bij de NOS

De wedstrijd begint donderdagavond om 19.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. Er volgt in het journaal van omstreeks 23.20 uur een samenvatting op NPO 1.