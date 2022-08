Monument voor nabestaanden slachtoffers zelfdoding gestolen in Apeldoorn

In Apeldoorn is een bronzen monument voor de nabestaanden van slachtoffers van suïcide gestolen. Het beeld stond op het terrein van een psychiatrisch centrum.

Beeldhouwer Hanspeter Nagtegaal die het monument maakte nadat zijn zoon Jochem een eind aan zijn leven had gemaakt, spreekt van een 'gewetenloze daad'. Wie dit gedaan heeft, beseft de impact niet, zegt hij bij Omroep Gelderland. "Het beeld is niet alleen een lokale aangelegenheid: mensen vanuit het hele land gaan ernaartoe om tot zingeving te komen na suïcide."

De sculptuur Het leven is groter dan ik zelf ben werd in 2009 in de tuin van psychiatrisch centrum De Wellen in Apeldoorn onthuld door burgemeester Fred de Graaf. Het kreeg landelijke aandacht omdat niet eerder een monument werd geplaatst voor de nabestaanden van mensen die suïcide hebben gepleegd.

Een dag of tien weg

Wanneer het bronzen beeld is verdwenen, is niet duidelijk. Het was vakantietijd bij het psychiatrisch centrum en het beeld ligt ook niet echt "in de loop", laat een woordvoerster van De Wellen weten. Stichting GGNet, verantwoordelijk voor de zorg in het psychiatrisch centrum, vermoedt dat het beeld (0.80 cm hoog, 50 à 60 kilo kilo zwaar) nu een dag of tien weg is.

"Ik zal je eerlijk zeggen: ik ben erdoor ontdaan. Het grijpt heel diep", aldus kunstenaar Nagtegaal.

GGNet heeft aangifte gedan bij de politie, maar hoopt eigenlijk dat de daders het beeld terugbrengen.