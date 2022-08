Nieuwe gevechten in Ethiopische regio Tigray bedreigen vredesproces

Uit het noorden van Ethiopië komen berichten over nieuwe gevechten in de opstandige regio Tigray, waar het de afgelopen maanden relatief rustig was. Het regeringsleger en Tigrayse strijdgroepen zijn slaags geraakt bij de stad Kobo. Beide partijen beschuldigen elkaar van de nieuwe geweldsuitbarsting.

De gevechten betekenen een tegenslag voor de pogingen om vredesbesprekingen op gang te brengen tussen de regering van premier Abiy Ahmed en het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF), de partij die de noordelijke regio Tigray controleert. Er wordt in het gebied sinds maart een staakt-het-vuren in acht genomen.

Burgeroorlog

Het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF) was tientallen jaren aan de macht in Ethiopië. Met de verkiezing van Abiy Ahmed in 2018 tot president kwam daar een eind aan. De daaropvolgende spanningen tussen het TPLF en de nieuwe machthebbers kwamen in 2020 tot een gewelddadige uitbarsting.

De daaropvolgende burgeroorlog heeft naar schatting aan 300.000 tot 500.000 mensen het leven gekost. Dat zijn niet alleen slachtoffers van gevechtshandelingen, maar ook mensen die als gevolg van hongersnoden om het leven kwamen. Ook andere landen raakten bij het conflict betrokken.

Miljoenen mensen in het noorden van Ethiopië hebben voedselhulp nodig. Correspondent Elles van Gelder was in februari in het gebied: