Waterschap beperkt sproeien voor boeren en particulieren op en rond Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe beperkt voor het eerst het gebruik van grondwater in het gebied. Volgens de organisatie is de "verregaande maatregel" nodig door de langdurige droogte en ongewoon lage rivierwaterstanden. Eerder deze maand werd in delen van Twente en Salland al een beperking van het grondwatergebruik ingesteld.

In het hele gebied van het waterschap mag vanaf vrijdag alleen nog tussen 22.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's morgens beregend worden met grondwater. In een zone van 200 meter rondom kwetsbare beken met bijzondere natuur mag vanaf vrijdag geen grondwater meer worden opgepompt. En ook mag er geen water meer worden gehaald uit het gebied rond het Valleikanaal, dat van Rhenen naar Amersfoort loopt.

De maatregel heeft grote gevolgen voor particulieren en boeren: overdag mag er geen grondwater meer worden gebruikt voor het beregenen van gazons, siertuinen, sportvelden, golfbanen, grasland en mais. Ook mag er geen water meer worden gebruikt het oppervlaktewater.

'Blauwe Motor'

De Veluwe herbergt een van de grootste zoetwatervoorraden van Nederland, maar het waterschap wijst erop dat de voorraad van deze "blauwe motor onder de Veluwe" niet onbeperkt is. "Op dit moment zien we de grondwaterstanden hard dalen en de grondwatervoorraad slinken", waarschuwt heemraad Henk Veldhuizen.