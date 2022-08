Schip met kolen loopt vast bij Nijmegen, schipper kan boete verwachten

Een met kolen beladen binnenvaartschip is vanochtend vastgelopen op de Waal bij Nijmegen. Uiteindelijk wist de schipper het schip weer los te krijgen. Het ligt nu aan de rand van de Waalhaven te wachten totdat er weer genoeg water door de rivier loopt om de vaart te vervolgen.

Rijkswaterstaat heeft proces-verbaal opgemaakt, zegt een woordvoerder. De organisatie waarschuwt al meer dan een week dat schippers rekening moeten houden met de extreem lage waterstand in de grote rivieren. Ze kunnen maar een (klein) deel van de gebruikelijke lading meenemen, anders gaat het mis.

"In dit geval steekt het schip 2.10 meter diep, terwijl er 1.80 meter water in de rivier staat", aldus de woordvoerder. De schipper kan een boete verwachten.

Volgens de laatste berichten zou het waterpeil van de Waal ietsje moeten stijgen later vandaag, maar het is allerminst zeker of het kolenschip de reis kan vervolgen.

Begin deze week sloeg een met grond geladen schip lek op de Waalbodem, een klein stukje verderop bij Nijmegen. De brandweer moest water uit het schip pompen en meehelpen om het schip aan de kade te krijgen.