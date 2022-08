KNVB vindt in Jonker ervaren opvolger Parsons als bondscoach Oranjevrouwen

"We zagen het afgelopen EK hoe ontzettend snel het vrouwenvoetbal zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. We hebben ambitieuze doelstellingen, maar ook enorm veel kwaliteit en talent waar we uit kunnen putten richting het WK van 2023", aldus Jonker. "Het is natuurlijk heel mooi om daar richting aan te mogen geven."

De KNVB noemt Jonker nu de meest voor de hand liggende keuze, exact twee weken nadat zijn voorganger Mark Parsons werd ontslagen. Jonker kan meteen aan de bak, met op 6 september in Utrecht de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Bij winst plaatst Oranje zich voor de eindronde van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

Jonker stond in zijn trainerscarrière al op het veld van onder meer FC Barcelona en Bayern München, als assistent van huidig mannenbondscoach Louis van Gaal. De laatste jaren was hij trainer en technisch directeur bij Telstar, waar hij een paar maanden geleden besloot te stoppen.

Sindsdien had Jonker even pauze. "En dat is helemaal niet erg", zei hij begin juli op een terras in Monnickendam. "Het geeft je tijd om na te denken, dingen op een rij te zetten. Daardoor krijg je het gevoel dat je na een rustpauze beter bent dan daarvoor."

Ook in 2001 al even bondscoach

In 2001 had Jonker ook al een jaar de leiding over de Oranjevrouwen, toen met succestrainer Sarina Wiegman nog als voetbalster op het middenveld. "Ik heb eerder mogen ervaren hoe mooi het is om met een groep ambitieuze, toegewijde speelsters aan de slag te gaan."

Jonker werd al eerder benaderd om terug te keren, als opvolger van Wiegman. Maar hij weigerde en de bond koos vervolgens voor Parsons.