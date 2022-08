Zelensky op Oekraïense onafhankelijkheidsdag: 'Oekraïne is herboren door oorlog'

De Oekraïense president Zelensky heeft in een toespraak gezegd dat zijn land "herboren" is na de Russische invasie op 24 februari dit jaar. Op de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag, zes maanden na het begin van de oorlog, zegt Zelensky dat Oekraïne nu pas echt onafhankelijk is.

"Op 24 februari kregen we te horen: je hebt geen kans", zegt Zelenksy in de opgenomen speech in een verlaten Kiev. "En we werden eindelijk echt één. Een nieuwe natie die op 24 februari om 04.00 uur 's ochtends ontstond. Niet geboren, maar herboren. Een natie die niet huilde, niet schreeuwde, niet bang werd. Niet wegliep. De vijand dacht dat we hem zouden begroeten met bloemen en champagne. In plaats daarvan kreeg hij grafkransen en molotovcocktails."

Volgens de president is er maar één einde aan de oorlog mogelijk. "Vroeger zeiden we: vrede. Nu zeggen we: overwinning. We zullen geen overeenstemming zoeken met de terroristen. En we gaan niet uit angst aan de onderhandelingstafel zitten met een pistool op ons hoofd gericht. Voor ons is het meest verschrikkelijke ijzer niet van raketten, vliegtuigen of tanks, maar van boeien."

Daarbij benadrukt Zelensky dat alle door Rusland bezette gebieden in Oekraïne moeten worden terugveroverd van de Russen. "Voor ons is Oekraïne heel Oekraïne. Alle 25 regio's, zonder concessies of compromissen. Donbas is Oekraïne. De Krim is Oekraïne. En we zullen het terugkrijgen, op welke manier dan ook."

'Geef ons onze vrijheid terug'

Voor wat betreft de Donbas en de Krim is Rusland nog lang niet verdreven. Volgens Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden, heeft Rusland zo'n 60 procent van de Donbas in handen. "Maar de opmars is nagenoeg gestaakt. Soldaten zijn uitgeput en niet gemotiveerd, er is te weinig nieuwe aanwas door grote rekruteringsproblemen, het materiaal slijt, bevoorrading hapert en de commandostructuur laat te wensen over."

In de Krim, het gebied dat al in 2014 geannexeerd werd door Rusland, zijn recentelijk meerdere militaire doelen geraakt. "Een paar maanden geleden leek zo'n tegenoffensief echt onmogelijk", zegt Osinga. "Het wakkert vertrouwen aan onder de Oekraïense bevolking en binnen het leger. Tegelijkertijd is het een oproep aan het Westen om opnieuw te benadrukken hoe belangrijk de wapensteun is."

Zelensky richt in zijn speech zich ook tot Rusland. "Wil je niet dat je soldaten sterven? Geef ons onze vrijheid terug. Wil je niet dat je moeders huilen? Geef ons onze vrijheid terug. Dit zijn onze eenvoudige en duidelijke voorwaarden."

Deze vier kaarten laten de verschuiving van de frontlijn zien van het begin van de invasie tot nu.