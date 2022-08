Kabinet buigt zich over ondersteunen koopkracht; Kaag weer aan de slag

Leden van het kabinet zijn bij elkaar om de begroting voor volgend jaar voor te bereiden. Er is nu vooroverleg tussen de meest betrokken ministers en zometeen is er een vergadering van het hele kabinet. Ook minister Kaag van Financiën is daarbij. Gisterochtend werd ze onwel en ging naar het ziekenhuis. Daardoor miste ze het stikstofdebat in de Tweede Kamer, maar ze is nu dus weer aan de slag gegaan.

De besprekingen spitsen zich toe op maatregelen om de koopkracht van burgers te ondersteunen. De Tweede Kamer heeft daar vanwege de hoge inflatie al verschillende keren op aangedrongen en het kabinet heeft een "substantieel pakket" aangekondigd. De maatregelen zullen vooral over volgend jaar gaan. Kaag noemde vanochtend als mogelijkheden verhoging van het minimumloon en het verlagen van de lasten op arbeid. Ook hoopt het kabinet dat werkgevers hogere salarissen gaan betalen.

Noodzaak neemt toe

Leden van het kabinet sluiten ook niet helemaal uit dat er dit jaar nog iets mogelijk is. Kaag herhaalde vanochtend dat het heel moeilijk is om in een lopend begrotingsjaar nog iets te doen. "Het is geen kwestie van politieke onwil, maar het is vaak een kwestie of het niet alleen verstandig is, maar ook of het nog kan."

Ze voegde eraan toe dat ze liever niet iets wil toezeggen, om dat dan later in te trekken. "Ik doe liever aan minder beloven en hopelijk kunnen verrassen dat er toch nog iets kan. Maar dit zijn uitzonderlijke tijden en het kabinet is daarvan doordrongen."

Andere ministers gebruiken soortgelijke woorden over maatregelen voor dit jaar. "Het wordt heel lastig, maar we zien dat de noodzaak toeneemt", zei minister Van Gennip van Sociale Zaken.

Vanavond praat de top van het kabinet ook nog met de fractievoorzitters van de coalitie over de maatregelen. De begroting moet binnen een paar dagen in concept klaar zijn, want dan moet die worden voorgelegd aan de Raad de State. Op Prinsjesdag gaan de voorstellen naar de Tweede Kamer.