'Onvrede bij personeel Ter Apel, deel legde werk neer'

Een deel van het personeel van het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft gistermiddag het werk neergelegd, melden onder meer RTV Noord en Dagblad van het Noorden. Het waren medewerkers van een afdeling waar binnenkomende asielzoekers zich moeten melden.

Onduidelijk is wat zich precies heeft afgespeeld. COA-woordvoerder Jacqueline Engbers zegt tegen het Dagblad van het Noorden dat sprake is van omvangrijke onvrede. "Er is gesproken over hoe het verder moet. Dat kun je een werkonderbreking noemen."

De toegenomen werkdruk heeft onder meer te maken met de capaciteitsproblemen bij Ter Apel. In het centrum komen meer asielzoekers binnen dan dat er plek is. Onder meer door het woningtekort lukt het niet om de zogenoemde statushouders te plaatsen, waardoor het centrum al een jaar overvol is. Ook kampt immigratiedienst IND met grote achterstanden in het behandelen van aanvragen.

'Een op drie medewerkers is ziek'

Onder meer hierdoor is het ziekteverzuim onder het personeel hoog, meldde NRC vorige maand. Bijna één op de drie medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) die werken in Ter Apel zou zijn uitgevallen.

Het komt geregeld voor dat asielzoekers buiten de poorten van het centrum moeten slapen en ook opstootjes komen voor. Niet alleen asielzoekers zeggen zich onveilig te voelen, maar ook de veiligheid van medewerkers en vrijwilligers is in het geding. De gemeente Westerwolde besloot vorige week het gebied rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers voorlopig als veiligheidsrisicogebied te beschouwen. Dat betekent onder meer dat de politie iedereen in het gebied preventief mag fouilleren.