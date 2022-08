Thais hof schorst premier vanwege onderzoek naar ambtstermijn

Het constitutioneel hof van Thailand heeft premier Prayuth Chan-ocha geschorst. Het hof gaat op verzoek van de Thaise oppositie onderzoeken of de premier nog wel aan de macht kan blijven, of dat hij inmiddels te lang premier is.

Prayuth kwam in 2014 aan de macht bij een coup, toen de gekozen regering door het leger omver werd geworpen. Anti-regeringsactivisten proberen hem al zo'n drie jaar uit zijn functie te krijgen, omdat ze vinden dat hij illegaal aan de macht is.

Inmiddels wijzen de betogers erop dat de grondwet het verbiedt dat iemand langer dan acht jaar premier is. Volgens de demonstranten is die termijn sinds gisteren verstreken. Prayuth werd vandaag precies acht jaar geleden geïnstalleerd als premier van de junta.

Veel onvrede

Aanhangers van Prayuth zijn het daar niet mee eens: zij zeggen dat de huidige grondwet sinds 6 april 2017 van kracht is en dat die datum gebruikt moet worden om te tellen. En dan is er ook nog een andere telling, die uitgaat van 9 juni 2019. Toen won Prayuth de gemanipuleerde en chaotisch verlopen verkiezingen.

Volgens peilingen is er veel onvrede over Prayuth in Thailand. Hij wordt beschuldigd van het verkwanselen van de Thaise economie en van een slechte aanpak van de coronapandemie in het land. Tegen hem werd twee jaar geleden al door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Vooral jongeren gingen toen de straat op. De autoriteiten grepen hard in.