Voor Veerman voelt Eindhoven als de Dijk in Volendam: 'Hij verdient kans in Oranje'

PSV hoopt in de confrontatie met Rangers weer op een beslissende pass of doelpunt van Joey Veerman. De loopbaan van de aimabele Volendammer zit ook in Eindhoven stevig in de lift. Wordt Oranje zijn volgende halte? De hunkering bij Veerman is vorige zomer zo groot. Hij is voor zijn gevoel uitgeleerd bij Heerenveen en klaar voor een nieuwe stap. Maar het nieuwe avontuur blijft uit, tot zijn grote frustratie. Heerenveen zit qua prijs hoog in de boom. Veerman ziet potentieel mooie avonturen bij onder meer Rangers, Hellas Verona of Atalanta Bergamo aan zich voorbijgaan. Maar in de winterstop slaat PSV toe, mede door het plotselinge stoppen van Davy Pröpper. Eindhoven voelt als de Dijk van Volendam Nu, acht maanden later, voelt Eindhoven voor Veerman als de Dijk van Volendam: negen goals en acht assists in dertig duels, scoren in de Champions League en door aanvoerder Luuk de Jong als gangmaker in de kleedkamer worden betiteld.

Luuk de Jong bejubelt Joey Veerman na diens treffer tegen AS Monaco in de Champions League - Pro Shots

De snelheid waarmee Veerman zich ontwikkelt, komt Robert Molenaar bekend voor. De huidige trainer van NAC liet de middenvelder op 17-jarige leeftijd debuteren bij FC Volendam. "Joey had vroeger al een goede functionele techniek, maar zijn onverstoorbaarheid is misschien wel zijn grootste gave", vertelt Molenaar. "Het maakt hem niet uit of hij nou op een pleintje in Volendam staat of in het Ibrox Stadium van Glasgow: hij doet precies de dingen waarin hij goed is. Dat is Joey." "Ik weet nog goed dat mijn assistent een keer tegen mij zei: 'Joey wordt helemaal niet meer onderuit geschopt'. Dat had puur met het feit te maken dat hij zijn tegenstanders telkens te slim af was." Grootste talent sinds Wim Jonk Routinier Kees Kwakman nam de jonge Veerman bij Volendam onder zijn hoede. "Joey is het grootste talent dat Volendam heeft voortgebracht sinds Wim Jonk", vertelt de inmiddels gestopte middenvelder over zijn ex-ploeggenoot. "Hij was vroeger al mondig en liet niet over zich heen lopen, maar hij was bovenal iemand die zijn voeten liet spreken. En zo is hij nog steeds. Soms sprak ik in het veld met iemand van de tegenstander die zich enorm verbaasde over het hoge niveau van Joey. Zo ging dat destijds."

Joey Veerman (rechts) op 9 september 2016 tijdens zijn officiële debuut in het betaalde voetbal bij Volendam - Pro Shots

Veerman wordt door zijn prestaties steeds vaker met het Nederlands elftal in verband gebracht. Niet meer dan logisch, vinden Molenaar en Kwakman, gezien het huidige spelersmateriaal dat bondscoach Louis van Gaal tot zijn beschikking heeft. "Als Guus Til en Jerdy Schouten een uitverkiezing krijgen (in de vorige interlandperiode, red.), dan moet Joey daar ook bij zitten. Hij heeft speciale kwaliteiten die anderen niet hebben. Laat hem ook maar eens aan dat niveau ruiken", aldus Kwakman. Champions League-duels Voor Molenaar zijn met name de Champions League-optredens van Veerman, met twee goals, het bewijs dat zijn oud-pupil best in aanmerking mag komen voor een uitverkiezing in Oranje. "Als je ziet hoe hij zich telkens op een hoger niveau staande houdt, vind ik het minimaal interessant om te zien wat hij op dat niveau zou kunnen. Ik denk dat hij het aankan." "Vroeger hadden we Van Bommel, Sneijder, De Jong en Van der Vaart, dan hadden we deze discussie niet gehad", voegt Kwakman er nog aan toe. "Maar nu hebben we buiten Frenkie de Jong geen topmiddenvelders en zijn er ook spelers die momenteel weinig aan spelen toekomen of geblesseerd zijn. Dus Joey zou best een kans mogen krijgen."

Quote Koppen, Joey kan echt niet koppen. Dat ziet er niet uit, man... Kees Kwakman over zijn oud-ploeggenoot Joey Veerman

Is er op voetbaltechnisch gebied dan helemaal niet mis met de nieuwe trots van Volendam? Kwakman heeft wel wat kritiekpunten voor zijn voormalige ploeggenoot. "Joey moet beter leren verdedigen. Hij is volgens mij één van de fitste spelers bij PSV, maar ik denk dat hij daar nog meer stappen in kan maken. Hij zou in mijn ogen nog sterker en fitter kunnen worden. Hij zou zonder bal nog sneller moeten kunnen worden. Hij is nog maar 23 jaar, dus fysiek kan hij zich ook nog verder ontwikkelen." "En koppen, Joey kan echt niet koppen. Dat ziet er niet uit, man... Maar goed, daar hebben ze Luuk de Jong voor bij PSV."