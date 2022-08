Van de Zandschulp is Griekspoor de baas op laatste voorbereidingstoernooi US Open

Botic van de Zandschulp heeft het Nederlandse onderonsje van Tallon Griekspoor gewonnen. Die partij in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Winston-Salem eindigde in 7-6 (5), 6-3.

Ondanks de nederlaag kon Griekspoor met zijn vierde partij in vijf dagen wel het gewenste ritme opdoen ter voorbereiding op de US Open. Een coronabesmetting had hem een maand aan de kant gehouden.

Van de Zandschulp had de laatste weken al een paar potjes op hardcourt in de benen en had vrijwel de hele wedstrijd het initiatief. Alleen in de tiebreak van de eerste set moest hij met vier punten op rij even aanzetten om een opgelopen minibreak (2-4) weer om te buigen in een voorsprong.