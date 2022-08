Auto rijdt twee keer terras Renesse op, bestuurder aangehouden

In het Zeeuwse Renesse heeft de politie aan het begin van de nacht een automobilist aangehouden die twee keer het terras van een feestcafé was opgereden. - NOS

Tegen de regionale krant PZC zegt de eigenaar van het feestcafé dat de problemen begonnen toen een man de portiers van het café daartegenover belaagde. "Samen met onze portiers hebben ze geprobeerd hem rustig te krijgen, maar hij ging helemaal door het lint", vertelt hij.

In eerste instantie vertrok de man weer, maar vervolgens kwam hij terug met zijn auto. "We hadden iedereen naar binnen gebracht en de deuren op slot gedaan", zegt de feestcafé-eigenaar. "Gelukkig is daardoor ernstiger voorkomen. Maar het is verschrikkelijk. Iedereen is van slag."