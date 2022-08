Vrijwel geen treinen in Noord-Nederland, geen hinder in andere regio's

In Noord-Nederland rijden nauwelijks treinen door een 24-uursstaking van het NS-personeel. De stakingsdag begon om 04.00 uur en is de eerste in een serie van vijf. Naar verwachting rijden er tot morgenochtend 04.00 uur vrijwel geen treinen in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel.

De NS zegt dat er geen bussen kunnen worden ingezet en roept reizigers op om alternatief vervoer te zoeken of om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Vaak is dan pas duidelijk of een trein kan rijden of niet.

Elders geen hinder

Het treinverkeer in de rest van Nederland heeft volgens NS geen hinder van de staking. Treinen die normaal gesproken het noorden van het land in zouden gaan, keren nu op de stations Almere Oostvaarders, 't Harde en Olst. Op de weg is in het noorden van het land volgens de ANWB niks te merken van de staking.