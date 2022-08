Eerste stakingsdag NS, vrijwel geen treinen in Noord-Nederland

In Noord-Nederland legt een deel van het personeel van de NS 24 uur lang het werk neer voor een beter salaris. De stakingsdag begon om 04.00 uur en is de eerste in een serie van vijf. Naar verwachting rijden er tot morgenochtend 04.00 uur vrijwel geen treinen in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel.

De NS zegt dat er geen bussen kunnen worden ingezet en roept reizigers op om alternatief vervoer te zoeken. Er rijden wel een paar treinen van en naar Groningen en Leeuwarden, maar de meeste vallen uit.

Zo gaat de eerste directe intercity van Leeuwarden naar Utrecht volgens de reisplanner pas om 08.47 uur, terwijl die normaal gesproken al drie uur eerder vertrekt. Van Utrecht naar Leeuwarden rijdt de intercity vooralsnog ieder uur. De NS raadt reizigers aan om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Vaak is dan pas duidelijk of een trein kan rijden of niet.