Minder provinciegeld voor Arriva vanwege uitval trein en bus in Limburg

Vervoersbedrijf Arriva wordt bestraft door de provincie Limburg vanwege de uitval van bussen en treinen als gevolg van personeelstekort. Een gedeputeerde spreekt van "verwijtbaar rituitval".

Voor de uitgevallen ritten zal de provincie geen geld beschikbaar stellen via de zogeheten exploitatiebijdrage, een subsidie die Arriva krijgt om de ritten te kunnen maken. Daarnaast moet het vervoersbedrijf mogelijk een boete betalen.

Hoeveel minder subsidie Arriva van Limburg krijgt, wordt volgend jaar bepaald. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de eventuele boete, blijkt uit stukken van de provincie.

Zomerperiode

Net als de NS kampt Arriva met personeelstekorten. Er zijn onder meer te weinig machinisten, meldt 1Limburg. Vorige maand vielen in het zuiden van Limburg meerdere ritten uit. Arriva had toen de verwachting dat de uitval zich zou beperken tot de zomerperiode, omdat veel personeel dan op vakantie is.

Nu is echter duidelijk geworden dat het tekort ook na de vakantieperiode nog een probleem is. De situatie duurt tot zeker 5 november, zegt het vervoersbedrijf. Op die dag ronden nieuwe machinisten hun opleiding af.

Andere dienstregeling

Na de zomervakantie in Limburg, die tot 4 september duurt, zal een aangepaste dienstregeling ingaan. Het vervoer wordt dan niet opgeschaald, zoals normaal gesproken gebeurt, maar de zomerdienstregeling blijft gelden. Daarmee houdt Arriva zich niet aan de gemaakte afspraken, stelt de provincie.

Door het aanhouden van de zomerdienstregeling hoopt het vervoersbedrijf uitval op het laatste moment te voorkomen. "Reizigers weten dan in ieder geval waar ze aan toe zijn", aldus de provincie. Er worden overigens wel extra bussen ingezet voor scholieren.

Nieuwe machinisten opleiden blijkt lastig

Ondertussen is Arriva druk bezig om nieuwe machinisten te werven. Maar dat blijkt nog best lastig, omdat een groot deel van de kandidaten snel afvalt of de opleiding niet afmaakt. Volgens de provincie heeft dat te maken met de hoge eisen die gesteld worden.

Ook de NS gaat vanaf volgende maand met minder treinen rijden vanwege een personeelstekort. De dienstregeling van 2023, die in december ingaat, wordt stapsgewijs aangepast. De NS gaat daardoor 10 procent minder treinen inzetten dan in 2019.