Betaald voetbal gaat per oktober experimenteren met meer publiek in stadions

Vanaf oktober wordt er in het betaald voetbal geëxperimenteerd met meer toeschouwers tijdens wedstrijden in het betaalde voetbal, zo onthult Jan de Jong, interim-directeur van de Eredivisie CV, in Langs de Lijn en Omstreken. Het kabinet staat volgens De Jong achter het experiment.

"We gaan testen bij verschillende clubs in de eredivisie en de eerste divisie en in verschillende stadions", aldus De Jong. "We gaan kijken wat er kan. Of er mensen op een kleinere ruimte in het stadion kunnen zitten. Op minder dan anderhalve meter. Niet het hele stadion, maar een paar vakken. Met een mondkapje. Zoals nu in het OV."

De coronaprotocollen laten nu nog ruimte voor een bezetting tot 40 procent. Het toelaten van meer publiek op korte termijn is voor de sector hard nodig, vindt De Jong. "Anders blijft deze sector niet overeind. Een jaar lang zonder publiek en er komt geen steun, heb je over een jaar geen betaald voetbal meer in Nederland."

Eén club vroeg al om financiële steun van kabinet

Het betaald voetbal heeft het zwaar als gevolg van de coronacrisis. Begin juni lanceerde de KNVB een 'Deltaplan' voor de sector. Een van de onderdelen van het noodplan was steun van de overheid. De sector vroeg om 140 miljoen euro aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.