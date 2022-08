Gemeenten: 'Een farce dat kabinet koopkrachtcrisis niet kan oplossen'

Er is geen visie en leiderschap bij het kabinet en structurele oplossingen om de koopkracht op peil te brengen blijven uit en "dat is teleurstellend". Dat zegt Peter Heijkoop, CDA-wethouder armoede en schulden in Dordrecht en bestuurder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Nieuwsuur.

Heijkoop denkt dat het versneld en meer verhogen van het minimumloon een goede maatregel zou zijn. Ook een eenmalig extraatje voor mensen die zorgtoeslag ontvangen zou volgens hem veel mensen lucht kunnen geven. Maar voorlopig komt het kabinet nog niet over de brug met maatregelen.

Premier Mark Rutte zei in het debat van dinsdag over koopkracht dat het lastig is en dat er naar "opties" wordt gekeken voor 2023. Voor de korte termijn wil hij "geen enkele verwachting wekken". Heijkoop noemt het een "farce" om "te moeten constateren dat ze het landelijk niet kunnen oplossen".

'Structurele oplossingen'

Heijkoop ziet dat er voor kortetermijnoplossingen weer naar de gemeenten wordt gekeken. "We hebben al veel gedaan, we willen meer doen. Maar wel heel graag met perspectief op structurele oplossingen", zegt hij.

De VNG trok al vaker aan de bel over de verwachte koopkrachtcrisis. Maar behalve een eenmalige energiecompensatie voor de minima is er weinig gebeurd in de ogen van Heijkoop.

Problemen met bijvoorbeeld de energierekening zijn vaak een kwestie van pech of geluk. De ene woningbouwvereniging isoleert heel goed, de ander doet niks: