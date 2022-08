Neres in ouderwetse vorm helpt Benfica langs Kiev naar de Champions League

Door de zege op bezoek bij Dynamo Kiev, dat in het stadion van LKS Lodz een tijdelijke thuisbasis vond, was het na de 1-0 eigenlijk wel gedaan. Voor Kiev was de opgave natuurlijk ook loodzwaar: door de oorlog speelde de ploeg meer dan zeven maanden geen competitief duel.

Even later lukte dat Buschchan niet. Neres ging aan de wandel na een korte corner, zette voor en zag verdediger Nicolás Otamendi binnenkoppen.

Voormalig Ajacied Neres was de man van de wedstrijd. De Braziliaan kwakkelde de laatste jaren voortdurend met blessures en met zijn vorm, maar lijkt in Portugal de smaak weer helemaal te pakken te krijgen.

Benfica heeft zich verzekerd van Champions League-voetbal. De Portugese ploeg van Roger Schmidt was thuis met 3-0 te sterk voor Dynamo Kiev, nadat er uit al met 0-2 was gewonnen.

Benfica hield zich niet in en liep nog voor rust uit naar 3-0. Neres verzorgde de derde goal, door de bal vanaf de rechterkant van de zestienmeter goed binnen te krullen. Na rust spande Benfica zich niet overmatig in en wist Dynamo Kiev de schade te beperken. Voor de Oekraïeners wacht Europa League-voetbal.

De verwachting is dat Feyenoorder Fredrik Aursnes een dezer dagen wordt gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Benfica. Overigens zat Jan Vertonghen, oud-Ajacied, de gehele wedstrijd op de bank.

Maccabi Haifa vloert Rode Ster

Naast Benfica hebben ook het Israëlische Maccabi Haifa en Viktoria Plzen uit Tsjechië zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

Maccabi Haifa bleef overeind in de hectiek van het Marakana, zoals het indrukwekkende stadion van Rode Ster Belgrado bijgenaamd is. In de negentigste minuut maakte de ploeg van Hagenaar Tjaronn Chery de beslissende 2-2, nadat het vorige week in Haifa 3-2 was geworden.

Viktoria Plzen was te sterk voor FK Qarabag uit Azerbeidjan. De Tsjechen wonnen in eigen huis met 2-1. Het heenduel was geëindigd in een 0-0 gelijkspel.