Toornstra vertrekt na acht jaar Feyenoord naar FC Utrecht

Jens Toornstra keert na acht seizoenen terug bij FC Utrecht. De middenvelder (33) was vorig seizoen nog aanvoerder van Feyenoord, maar had door een grote renovatie van de selectie minder uitzicht op speelminuten in Rotterdam-Zuid. Toornstra tekent in de Domstad een contract dat hem tot medio 2025 aan Utrecht bindt.

Hoewel trainer Arne Slot hem graag nog bij de groep had gehouden, werkte Feyenoord vanwege zijn verdiensten voor de club mee aan een vertrek van Toornstra, vertelt algemeen directeur Dennis te Kloese: "Intern hebben we besproken dat echt alleen als Jens zelf herhaaldelijk zou aangeven graag te vertrekken we hierover zouden nadenken. Dat heeft hij meerdere keren gedaan."

In zijn Rotterdamse jaren won Toornstra met Feyenoord alle nationale prijzen en bereikte hij met de club de finale van de Conference League. Sinds de eeuwwisseling is hij de speler met de meeste eredivisieduels (234) voor de club achter zijn naam. Dit seizoen viel hij drie keer in.

Terugkeer na spelersloopbaan

Het vertrek van de middenvelder betekent volgens de Rotterdamse club niet dat Toornstra de deur definitief achter zich dichtdoet. Na zijn actieve voetbalcarrière zal hij in een andere functie terugkeren bij Feyenoord. "Dat blijft de bedoeling, daar verandert echt niks aan door zijn vertrek, maar dat komt allemaal later wel", zegt Te Kloese.