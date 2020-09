Oppositie kraakt coalitieakkoord over opvang migranten

"Een ordinaire uitruil", "koehandel" en "sigaar uit eigen doos". De oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en Denk zijn niet te spreken over het coalitieakkoord over de komst van 100 asielzoekers uit Griekenland. De PVV, aan de andere kant, vindt dat het kabinet niemand moet opnemen. "De VVD is door de knieën gegaan",zegt PVV-Kamerlid Van Dijk.

De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vandaag, na uren overleg, afgesproken dat er 100 migranten uit het afgebrande kamp Moria op Lesbos naar Nederland kunnen komen. Dit aantal gaat af van een groep van 500 vluchtelingen die de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR ieder jaar aanwijst voor opvang in Nederland. Dit jaar is dit aantal al bereikt; in 2021 mogen er na de verrekening nog maar 400 UNHCR-vluchtelingen komen.

Uitruil

De oppositie snapt niet dat de coalitie spreekt van een goede deal, omdat Nederland in de praktijk geen extra asielzoekers opneemt. "Er is geen sprake van een goede deal, het gaat ten koste van andere kwetsbare kinderen", zegt GroenLinks-Kamerlid Van Ojik.

PvdA-Kamerlid Kuiken vindt dat ze in de luren is gelegd. "Je maakt geen gebaar, het is een ordinaire uitruil." Denk-Kamerlid Azarkan: "Per saldo komt er niemand bij". Ook de UNHCR laat weten te betreuren dat er nu minder beschikbare opvangplekken komen.

Draagvlak

VVD-Kamerlid Becker verdedigt het gemaakte "gebaar" naar Griekenland, en benadrukt verder dat vandaag ook is afgesproken dat het asielbeleid strenger wordt, een wens van de VVD. "We houden het aantal vluchtelingen onder de streep gelijk", meldt Becker ook nog via Twitter. "We kunnen niet meer mensen opvangen, we kijken ook naar het draagvlak." D66 en de ChristenUnie hadden op meer gehoopt, maar zijn tevreden met het "extra stapje".