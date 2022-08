Champions League-hymne zorgt voor warme gevoelens bij Van Bronckhorst

PSV-Rangers FC bij de NOS De wedstrijd tussen PSV en Rangers FC (aftrap: 21.00 uur) is woensdagavond live te volgen via een liveblog in de NOS-app en NOS.nl. Op NPO Radio 1 bij Langs de Lijn En Omstreken is het duel in z'n geheel live te volgen. Een samenvatting is vanaf 23.15 uur te zien in het Late Journaal op NPO 1.

Vorige week eindigde het eerste duel in 2-2. Woensdagavond wordt bekend welke ploeg zich plaatst voor de groepsfase van de Champions League, iets waar Rangers FC al sinds 2011 naar snakt. Het verhaal van de Schotse grootmacht is bekend. Wegens een faillissement en financiële wanorde werd de club teruggezet naar de Schotse vierde klasse. Na jaren van heropbouw kan Van Bronckhorst de Champions League al bijna ruiken.

De trainer van Rangers FC is van plan om via PSV het grootste Europese voetbaltoernooi weer terug te brengen naar Ibrox Stadium, voor het eerst sinds 2011. - NOS

"De hymne en het spelen in de Champions League heeft zo'n grote betekenis omdat het het beste en grootste clubtoernooi ter wereld is. En dat geldt voor iedereen: de fans, de clubs, de spelers, de staf en mijzelf. Het is iets speciaals." Champions League terug naar Ibrox, maar zonder Morelos "Ik won het toernooi in 2006 in Parijs en dat is een van de hoogtepunten uit mijn voetballoopbaan. Ik heb met Feyenoord na heel wat jaren in de Champions League gespeeld en niets kan mij trotser maken dan de Champions League naar Ibrox te brengen." Zijn ploeg zal dat moeten doen zonder Alfredo Morelos. De Colombiaanse spits was vorig seizoen topscorer van Rangers, ondanks dat hij lange tijd buitenspel stond met een blessure. Hij maakte onlangs zijn rentree, maar is nu door Van Bronckhorst buiten de selectie gelaten voor het duel met PSV. Iets waar de Schotse pers alles van wilde weten tijdens de persconferentie.

Alfredo Morelos - AFP

Morelos mocht afgelopen weekend nog wel meedoen in het competitieduel met Hibernian, maar ging in dat duel met een rode kaart van het veld. Dat was blijkbaar de druppel voor Van Bronckhorst, die aangaf dat de perikelen rondom Morelos al een tijdje speelden. "Als mens een moeilijke beslissing, maar als coach een makkelijke", lichtte Van Bronckhorst zijn keuze toe. "We zien verder wat er gebeurt. De belangrijkste factor hierin is Alfredo zelf. Hij moet laten zien dat hij voor Rangers wil spelen. Daar moet je een bepaald niveau voor hebben, mentaal en fysiek. Op dit moment heeft hij dat niet."