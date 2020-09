Jane Fraser eerste topvrouw van een Amerikaanse grootbank

Jane Fraser wordt de nieuwe topvrouw van de Amerikaanse Citibank. Zij is daarmee de eerste vrouw op zo'n positie bij een Amerikaanse grootbank. Citigroup is in grootte de derde bank van de Verenigde Staten.

Europa

In Nederland wordt nog geen enkele grote bank geleid door een vrouw. In 2016 had ABN AMRO wel een primeur met Olga Zoutendijk als eerste vrouwelijke president-commissaris van een grootbank.

Ook In de Europese bankenwereld blijven vrouwen aan de top eerder uitzondering dan regel. De grootste bank in de eurozone, het Spaanse Banco Santander, heeft sinds 2014 topvrouw Ana Botín. Eind 2019 kreeg de Britse bank NatWest Alison Rose als directeur. Zij was de eerste vrouw aan de top van een Britse grootbank.

Vrouwenquotum

Vorige week werd bekend dat in Nederland in de raden van bestuur, de dagelijkse leiding van bedrijven, het percentage vrouwen is gestegen van 8,5 procent in 2019 naar 12,5 procent in 2020. In de raden van commissarissen, die toezicht houden op het bestuur, steeg het percentage van 26,8 naar 29,5 procent.

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde vorig jaar voor een vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven. Volgens de wet, die nu nog in de maak is, moet ten minste 30 procent van raad van commissarissen uit vrouwen bestaan. Van de 94 bedrijven voldoen er nu 51 aan dat quotum. Vorig jaar waren dat er 30. Er is nog geen plan voor een vrouwenquotum voor de raden van bestuur.