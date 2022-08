Waarom minister Hoekstra bijna het kabinet laat vallen

Partijen in de Tweede Kamer willen nu duidelijkheid over de uitspraken van minister Wopke Hoekstra en vinden dat het tijd is voor een extra debat.

Tot grote verbazing van de rest van het kabinet vertelde Wopke Hoekstra, die als minister bij het kabinet hoort, in een krant ineens dat het halen van de stikstofdoelen in 2030 'niet heilig' is. Met zijn uitspraak brengt hij nu de samenwerking met andere partijen in gevaar. Zo laat Sigrid Kaag, de partijleider van D66 weten dat ze geen vertrouwen meer heeft in die samenwerking.

Even een maatschappijleer opfrislesje. In Nederland bedoelen mensen met de regering: de ministers en de koning. Het kabinet bestaat ministers en alle staatssecretarissen. Het kabinet bestuurt Nederland.

Waarom moet ik dit weten?

Het klinkt misschien allemaal ingewikkeld, maar als het kabinet in gevaar komt, heeft dat wel gevolgen voor jouw leven. De partijen hebben namelijk na de verkiezingen vorig jaar allemaal afspraken gemaakt en samen een coalitieakkoord getekend. Dat is een soort deal tussen de partijen van het kabinet, waarin de belangrijkste afspraken staan. En een van die afspraken is dat de stikstofuitstoot vóór 2030 wordt gehalveerd, maar er zijn ook afspraken die gaan over stufi of over scholen.

Hebben we dan straks geen kabinet meer?

Door de uitspraak van Wopke Hoekstra, begint dat toch spannend te worden. Politiek verslaggever Ewout Kieviet volgt al het nieuws in Den Haag en dit is wat hij ziet:

''De gevolgen kunnen heel groot zijn voor de coalitie. Als het CDA zich inderdaad niet meer aan een van die regels wil houden, dan komt de samenwerking wel in gevaar. Dat is nu nog niet aan de hand. Het CDA blijft wel achter de uitspraak van Hoekstra staan, maar zegt dat ze pas over twee weken gaan bepalen wat ze gaan doen. Dus dat blijft nog even spannend."

Wat ook niet meehelpt is dat er op dit moment nog veel meer aan de hand dan alleen de stikstofcrisis. Zoals de asielcrisis: er zijn niet genoeg opvangplekken voor asielzoekers in Ter Apel, waardoor ze buiten moeten slapen. En de inflatie: veel mensen komen in de problemen, omdat de stroomrekening en boodschappen duurder zijn geworden door de inflatie. Oppositiepartijen zijn niet blij en stellen kritische vragen tijdens het debat. Zij willen dat het kabinet dit jaar nog actie onderneemt.

Maar of de coalitiepartijen nog genoeg vertrouwen hebben om samen door te gaan, dat moet de komende weken duidelijk worden.