Roglic wint eerste Vuelta-etappe op Spaans grondgebied en is vierde leider namens Jumbo

De eerste etappe op Spaans grondgebied van deze editie van de Vuelta is gewonnen door Primoz Roglic. Op een aankomst na een korte klim liet de renner van Jumbo-Visma de concurrentie overtuigend achter zich. Na Robert Gesink, Mike Teunissen en Edoardo Affini is Roglic de vierde klassementsleider van Jumbo-Visma na vier koersdagen. De Sloveen, die de laatste drie edities van de Ronde van Spanje wist te winnen, pakte onderweg drie bonificatieseconden en bij de finish nog eens tien. Met zijn etappezege neemt Roglic de twijfels over zijn huidige vorm weg. Sinds zijn opgave in de Tour de France, wegens de gevolgen van een valpartij, was hij niet meer in actie gekomen.

Roglic won de laatste drie edities van de Vuelta en liet vandaag zien kanshebber te zijn op een vierde eindoverwinning - Getty Images

Roglic liet de Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en de Spanjaard Enric Mas (Movistar) achter zich in de sprint heuvelop. Wilco Kelderman was op de negende plek de beste Nederlander. Enkele andere klassementsrenners als Richard Carapaz, Simon Yates, Miguel Ángel Lopez en Mikel Landa zaten op een klein gaatje en verloren zeven kostbare seconden. "Ik ben super blij", zei Roglic over zijn etappezege en tijdswinst. "Het is nog een lange ronde, maar het is altijd beter om wat voorsprong te hebben." Van den Berg verliest bergtrui Na drie etappes in Nederland en een rustdag, stond er voor de renners vandaag een 152 kilometer lange etappe in Baskenland op het programma. Daarin verloor Julius van den Berg zijn bergtrui aan Joan Bou van de Baskische Euskaltel-ploeg.

Julius van den Berg (links) droeg bij de start nog de bergtrui, maar moet die afstaan aan Joan Bou - AFP