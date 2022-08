Staatssecretaris Van der Burg in Tubbergen vanwege azc-plannen

Staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel en Migratie is in Tubbergen om tijdens een openbare raadsvergadering toelichting te geven op het besluit van het kabinet om een vergunning te geven voor een asielzoekerscentrum in Albergen.

"Helaas lukt het niet om gemeenten op basis van vrijwilligheid asielzoekers te laten opvangen. We hebben gewoon meer plekken nodig. Ik hoop dat we met meer gemeenten in Nederland op vrijwillige basis afspraken kunnen maken."

'Hoofdpijn of buikpijn'

Het kabinet wil in Albergen 150 tot 300 asielzoekers opvangen in een voormalig hotel in Albergen, dat onder de gemeente Tubbergen valt. De eerste mensen kunnen naar verwachting half september terecht in het pand, dat door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is aangekocht.

Het is voor het eerst dat een regering zonder toestemming van de gemeente een vergunning wil afgeven voor de komst van een azc. De gemeente werd daar vorige week dinsdag naar eigen zeggen door overvallen. "Het geeft geen pas dat de staatssecretaris dit zomaar over de schutting kiepert", zei VVD-wethouder Bekhuis. Van der Burg, ook van de VVD, zei niet anders te kunnen. Het was volgens hem kiezen "tussen hoofdpijn en buikpijn".

Nu is hij op uitnodiging van de gemeente naar Tubbergen gereisd om de raadsvergadering bij te wonen. Die begint om 18.00 uur en naast de leden van de gemeenteraad zullen er ook omwonenden en inwoners van Albergen aanwezig zijn. Vorige week hebben inwoners van het dorp enkele malen gedemonstreerd tegen de komst van het asielzoekerscentrum in het hotel.

Dorpsbewoners hopen dat het gesprek met de staatssecretaris een opening biedt voor hun zorgen: