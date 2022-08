Vogelspin ontsnapt op kinderdagverblijf Velp

Bij een kinderdagverblijf in Velp heeft maandag een vogelspin los rondgelopen, zonder dat medewerkers het doorhadden. De spin was uit zijn terrarium in een lokaal ontsnapt.

Charlie, een Mexicaanse roodknievogelspin, 'logeerde' bij het kinderdagverblijf in afwachting van een demonstratie met exotische dieren. Vrijdag zat de spin nog in het terrarium, maar toen een medewerker maandag bij de spin ging kijken was Charlie verdwenen.

"Dat was wel schrikken voor de medewerker natuurlijk", zegt een woordvoerder van kinderopvang BLOS. Op het moment van de ontdekking zaten er kinderen van 3 en 4 jaar in het lokaal. Die zijn meteen naar een ander lokaal gebracht.

Medewerkers hebben vervolgens contact opgenomen met de eigenaar van de spin. Die gaf aan dat het dier waarschijnlijk in de buurt van zijn verblijf zat. Twee medewerkers hebben toen het lokaal doorzocht en troffen de spin inderdaad aan onder een kastje in de buurt van het terrarium.

Als bijen- of wespensteek

De Mexicaanse roodknievogelspin is niet erg agressief of gevaarlijk, maar verlamt zijn prooien wel met gif. Volgens dierentuin Artis, die ook een roodknievogelspin heeft, is een beet bij mensen vergelijkbaar met een bijen- of wespensteek. Ook kunnen de haren van de spin huidirritatie veroorzaken.

Charlie is na de ontsnapping op het kinderdagverblijf teruggebracht naar de eigenaar. Een woordvoerder van de kinderopvang kan niet zeggen hoe het dier kon ontsnappen en hoe lang de spin precies heeft rondgelopen in het lokaal.

Het kinderdagverblijf gaat voorlopig geen demonstraties met exotische dieren meer houden.