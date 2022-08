Burgemeester Groningen wil tijdelijke opvang in de buurt van Ter Apel

Er moet een tijdelijke opvang voor asielzoekers komen in de buurt van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat vindt burgemeester Schuiling van Groningen, die ook voorzitter is van de veiligheidsregio Groningen. Hij wil dat de asielzoekers die nu buiten bij het aanmeldcentrum wachten naar een opvangplek in de buurt worden gebracht, desnoods onder dwang. "Dit had eigenlijk weken geleden al moeten gebeuren."

De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is onhoudbaar geworden, zei Schuiling in het NPO Radio 1-programma Sven op 1. De burgemeester legt uit dat asielzoekers vaak blijven hangen bij het aanmeldcentrum omdat ze denken dat ze dan in ieder geval worden geholpen.

"Asielzoekers die voor de poorten van Ter Apel overnachten, durven daar niet weg," zegt hij. "Als ze in de crisisnoodopvang overnachten zijn ze bang dat ze hun beurt in de spreekwoordelijke rij kwijtraken en hun procedure niet kunnen starten." Asielzoekers moeten zich fysiek melden in Ter Apel, onder meer omdat ze hun vingerafdruk moeten geven.

Rotonde voor wachtende asielzoekers

Schuiling pleit daarom voor een zogeheten rotonde, een tijdelijke opvangplek in de buurt waar de wachtende asielzoekers kunnen verblijven, totdat ze aan de beurt zijn voor hun afspraak in Ter Apel, meldt RTV Noord.

Asielzoekers die dan alsnog niet bij het aanmeldcentrum weg willen, zouden dan desnoods onder dwang meegenomen moeten worden en bij zo'n opvangplek in de buurt moeten worden ondergebracht, stelt hij. "De omstandigheden waaronder de mensen daar nu leven zijn zo ten hemel schreiend, dat moet je als beschaafd land niet willen."

Vertrouwen creëren

Verder moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vertrouwen creëren onder de asielzoekers, vindt hij. De asielzoekers moeten ervan kunnen uitgaan dat ze geholpen worden, ook als ze ergens anders overnachten. "Als mensen het COA niet vertrouwen zorgt dat ook voor spanningen ter plekke."

Schuiling laat zich niet uit over de concrete locatie voor deze opvangplek. Hij vindt dat die desnoods onder dwang door staatssecretaris Van der Burg van Justitie moet worden aangewezen. Hij hoopt en verwacht dat het kabinet vrijdag knopen doorhakt over de kwestie.

Buiten slapen vanwege drukte

Al dagen hebben honderden mensen vanwege de drukte buiten overnacht bij het aanmeldcentrum. Vannacht waren dat zo'n 400 mensen. Het was de tweede nacht op rij dat er zo veel mensen buiten sliepen.

Het is al langer druk bij het centrale aanmeldcentrum, waardoor mensen vaak noodgedwongen buiten slapen of op stoelen in de wachtruimtes. Asielzoekerscentra zitten vol en door de oververhitte huizenmarkt komen statushouders lastig aan een woning. De doorstroming loopt daarom vast.