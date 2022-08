Van Nistelrooij vertrouwt tegen Rangers op Gakpo: 'Knap dat hij gefocust blijft'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij blikt vooruit op de beslissende play-offwedstrijd tegen Rangers FC om een plek in de Champions League. De coach vindt het knap dat Cody Gakpo rustig blijft onder alle transferperikelen. - NOS

Bang om daardoor uit de flow te raken, is Van Nistelrooij niet: "We zijn begonnen met de Supercup tegen Ajax in Amsterdam en hebben sindsdien in die korte periode zeven of acht wedstrijden gespeeld. Dan is het niet zo'n ramp om geen wedstrijd te hebben. Dat is niet alleen voor morgen belangrijk, maar ook voor wat er nog komen gaat tot en met het WK in november." 'Gakpo is gefocust' De enige mogelijke factor van onrust was de situatie rond Cody Gakpo. De 23-jarige aanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Manchester United en zou zelf ook wel oren hebben naar een vertrek naar de club van trainer Erik ten Hag.

PSV-Rangers FC bij de NOS De wedstrijd tussen PSV en Rangers FC (aftrap: 21.00 uur) is woensdagavond live te volgen via een liveblog in de NOS-app en NOS.nl. Op NPO Radio 1 bij Langs de Lijn En Omstreken is het duel in z'n geheel live te volgen. Een samenvatting is vanaf 23.15 uur te zien in het Late Journaal op NPO 1.

Van Nistelrooij zei echter niets te hebben gemerkt van mogelijke transferbeslommeringen rond de Eindhovenaar: "Die geruchten zijn er al sinds het begin van het seizoen. Ik heb hem nu acht weken onder me en ik heb geen enkel moment gezien dat hij ander gedrag vertoont. Hij is gefocust op de trainingen en de voorbereiding op wedstrijden. Dat is uitermate knap voor een jongen van zijn leeftijd." Waar PSV zich in alle rust kon voorbereiden, speelde Rangers zaterdag nog een uiterst hectische competitiewedstrijd bij Hibernian. In de blessuretijd gaf de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst een 2-1 voorsprong weg en bovendien waren er rode kaarten voor John Lundstram en Alfredo Morelos.

