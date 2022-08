Angst voor Russische aanvallen in Kiev op Onafhankelijkheidsdag

Het Oekraïense ministerie van Defensie maant burgers om morgen, op de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag, beducht te zijn op Russische raketaanvallen en "provocaties". Ook de Verenigde Staten waarschuwen voor op handen zijnde Russische aanvallen in Oekraïne.

Volgens de Amerikanen zouden de Russen het vooral voorzien hebben op infrastructuur en overheidsgebouwen. Een adviseur van de Oekraïense president Zelensky zei vandaag tegen BBC Radio 4 dat veel inwoners van Kiev bang zijn voor Russisch geweld tijdens de Onafhankelijkheidsdag. Normaal gesproken gaan mensen de straat op voor een militaire parade.

"Mensen willen zo min mogelijk tijd doorbrengen in het centrum van de stad, in de buurt van de regeringsgebouwen", aldus Aleks Rodnjansky. "Er is een risico dat Rusland precies dan wil toeslaan, om hun gebrek aan succes aan het front te compenseren."

Sommige inwoners verlaten daarom de hoofdstad. De Amerikaanse ambassade in Kiev roept Amerikanen op om zo snel mogelijk uit het land te vertrekken.

Gestorven voor Rusland

De toegenomen dreiging vanuit Rusland volgt op de aanslag op de Russische journaliste Darja Doegina. Die werd afgelopen zaterdag gedood toen de suv waarin zij reed explodeerde. Doegina is de dochter van Aleksandr Doegin, een bekende ultranationalistische ideoloog in Rusland.

Doegina werd dinsdag begraven in Moskou. Honderden mensen waren bij de uitvaart aanwezig. Haar vader zei in een toespraak dat zijn dochter "gestorven is voor Rusland".

De Russische geheime dienst FSB zegt dat de moord op de journaliste het werk van de geheime dienst van Oekraïne is, zonder daarvoor bewijs te leveren. Oekraïne ontkent. Een oppositiepoliticus uit Rusland stelt dat een onbekende Russische verzetsbeweging achter de bomaanslag zit, maar ook daarvoor is geen bewijs.