'Staking NS-personeel kan morgen groot deel Nederland platleggen'

De zogenoemde estafettestaking begint morgen om 04.00 uur dus in het noorden en eindigt daar op donderdagochtend dezelfde tijd. Aanstaande vrijdag is het westen aan de beurt en op respectievelijk 29 en 30 augustus volgen het noordwesten en Midden-Nederland.

- De NS komt later vanmiddag met meer duidelijkheid over de impact van de staking

Een derde probleem is dat de treinen die morgen wel zouden moeten rijden, 's nachts elders geparkeerd worden. "Twee bekende nachtparkeerplaatsen zitten in Lelystad en Zwolle. Die treinen vertrekken waarschijnlijk dus niet morgen, met nog meer uitval tot gevolg."

De woordvoerder zegt dat nog wordt bekeken hoe groot de gevolgen voor de reiziger zijn. "We hebben van de vakbonden zondagavond laat de officiële bevestiging ontvangen voor de acties van morgen. We brengen op dit moment in kaart wat de precieze impact is en kunnen daar later vanmiddag meer duidelijkheid over geven."

In de regio waar morgen gestaakt wordt zijn er ook nog twee streekvervoerders actief. Vanuit Leeuwarden en Groningen blijven er stoptreinen van Arriva rijden en in Twente doet Keolis dat. "Maar dat betekent dat het in die stoptreinen ook veel drukker zal worden omdat de intercity's uitvallen."

Bos adviseert morgen de trein te mijden. "Blijf thuis als dat kan, want dan het ook niet misgaan. En check sowieso de reisplanner voor vertrek. De treinen die rijden zullen erg vol zitten."

Bos vindt de stakingen buitenproportioneel. "En dan is het morgen nog beperkt in vergelijking met vrijdag. Dan staakt het personeel van de regio Dordrecht-Rotterdam-Den Haag-Leiden en liggen grote delen van de Randstad dus plat."

Landelijke stakingen in september

De reizigersvereniging had liever een alternatief gezien voor deze stakingen. "De NS heeft het moeilijk en het geld stroomt eruit", zegt Bos. "Er is een reddingsplan nodig. De bonden, overheden en vervoerders moeten daar samen aan werken. Het NS-personeel moet goed betaald worden, maar de reiziger moet teruggewonnen worden na de coronacrisis. Dit werkt averechts en daarom zijn reizigersvriendelijke acties beter. Meer reizigers in de trein is uiteindelijk de beste manier om geldzorgen op te lossen."

De NS-woordvoerder zegt dat de hoop op een akkoord met de bonden nog niet is verdwenen. "We hebben aangegeven graag weer aan tafel te gaan zitten. De deur staat open en we zien voldoende aanknopingspunten. We begrijpen de zorgen van het personeel. Tegelijkertijd zitten we zelf in een ingewikkelde financiële situatie. En daarbij is duidelijk dat deze staking de reizigers gaat raken. Het is voor hen heel vervelend. "

De vakbonden hebben aangekondigd dat er landelijke stakingen volgen als de NS-top niet ingaat op hun eisen. Waarschijnlijk leggen NS-medewerkers in de eerste week van september dan opnieuw het werk neer.