Morgen in Noord-Nederland vrijwel geen NS-treinen door staking personeel

NS verwacht dat door de staking van morgen van NS-personeel in Noord-Nederland vrijwel geen treinen rijden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en ook niet in delen van Flevoland en Overijssel. "We adviseren onze reizigers van, naar en binnen deze regio alternatief vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen", zegt NS. "Er kan geen alternatief busvervoer worden ingezet." De treinen van regiovervoerders Arriva en Keolis rijden wel.

NS doet zijn best om in ieder geval een aantal treinen van en naar Groningen en Leeuwarden te laten reizen, maar weet niet of dit gaat lukken. Reizigers wordt geadviseerd om kort voor vertrek de NS-reisplanner te raadplegen.

Het bedrijf verwacht in de rest van het land zo veel mogelijk de normale dienstregeling te kunnen rijden. Dat kan door treinen naar het noorden te laten stoppen op de stations Almere Oostvaarders, 't Harde en Olst. Ondanks deze voorzorgsmaatregel sluit NS niet uit dat ook elders in het land treinen vertraging oplopen of uitvallen.