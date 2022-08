Ministeries laten belangrijkste instrument tegen criminele ondermijning onbenut

Terwijl de georganiseerde misdaad in Nederland steeds meer voet aan de grond krijgt, maken ministeries die voor miljarden aan subsidie verstrekken amper gebruik van het belangrijkste instrument dat criminele ondermijning aanpakt: de Wet Bibob. Overheden mogen op basis van de Wet Bibob ondernemers screenen bij de aanvraag van vergunningen, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties. Als er een "ernstig gevaar" dreigt van misbruik, kan de overheid een vergunning weigeren. 17 miljard Maar uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de twee grootste ministeriële subsidieverstrekkers bij subsidieaanvragen amper Bibob-onderzoek doen. Het gaat om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de instantie Uitvoering van Beleid. Deze twee instanties verstrekken samen 17 miljard euro subsidie per jaar. RVO laat na vragen van Nieuwsuur weten dat ministeries zelf bepalen of ze Bibob inzetten bij subsidie-aanvragen. "RVO heeft daarover geen afspraken gemaakt met de verschillende ministeries." Bibob-onderzoek wordt daarom niet toegepast bij nationale subsidies en ook niet bij EU-subsidies.

De Wet Bibob De Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) moet criminaliteit uit de bovenwereld houden. Gemeenten, provincies en het Rijk kunnen op grond ervan informatie uitwisselen met opsporingsdiensten. Bij het Landelijk Bureau Bibob, waar de overheid een onderzoek kan aanvragen als er twijfels zijn over een persoon, een onderneming of een instantie, zijn in 2020 320 adviezen aangevraagd, blijkt uit het jaarverslag. Dat waren er 304 door gemeenten en provincies, slechts 16 door de landelijke overheid. Dat is 5 procent van alle aanvragen. In 2021 waren er 467 aanvragen, waarvan 25 door de landelijke overheid. Dat is 5,3 procent.

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat er geen Bibob-toetsing is omdat er controle "achteraf plaatsvindt". "Bibob is niet het enige middel om het eigenlijke gebruik van publieke middelen te waarborgen en is ook duur." Op de besteding van publieke middelen vinden interne controles plaats, zegt het ministerie. Het is schrikbarend, zegt Albertjan Tollenaar, hoogleraar aan de universiteit Groningen en dé Bibob-specialist van Nederland. "Het gaat om enorme bedragen en om grote subsidieontvangers. Ik zou willen weten: met wie gaan we nou in zee? Met Bibob kun je nagaan of je niet per ongeluk een crimineel faciliteert." Het ministerie van Economische Zaken geeft toe dat het vreemd is dat Bibob-toetsing zo zelden gebeurt: "We werken aan betere afspraken." 'Verbazingwekkend' Nieuwsuur vroeg ook aan de Dienst Uitvoering van Beleid hoeveel Bibob-toetsingen er de laatste drie jaar zijn gedaan naar subsidieaanvragers: in de genoemde periode waren dat er nul. Advocaat Nathan Gradisen werkte jarenlang als jurist voor een provinciebestuur. Nu adviseert hij gemeenten over de toepassing van Bibob. "Dat de rijksoverheid dit instrument laat liggen, is verbazingwekkend. Want Bibob is een heel goed instrument om ervoor te zorgen dat subsidie niet bij criminelen terechtkomt en niet wordt misbruikt voor het witwassen van zwart geld." Controle achteraf noemt hij onvoldoende. "Bij een Bibob-onderzoek kan je in gesloten bronnen: justitiële- en politiegegevens. Als een overheid die niet opvraagt, dan zijn ze niet bekend en komen ze bij de controles en Rekenkameronderzoeken ook niet naar boven."

'Gebrek aan nieuwsgierigheid' Criminele activiteiten kunnen bijvoorbeeld gaan om witwassen van drugsgeld, dubieuze vastgoedtransacties of fraudedelicten met subsidies. Methoden waarmee de onderwereld zich nestelt in de bovenwereld. In Den Haag noemen ze dat "ondermijnende criminaliteit" en het is één van de grootste bestuurlijke problemen van ons land. Tollenaar zegt dat er veel misdaad bevorderende sectoren zijn waarin subsidies een rol spelen. "De afvalbranche en investeringen rond de energietransitie. Die trekken partijen aan die geld willen of kunnen witwassen. En als je er dan ook nog een subsidie bij kan krijgen." Een gebrek aan nieuwsgierigheid bij RVO en naïef, zo typeert Tollenaar het. "Dan heb je dus een wet die ondermijning aan kan pakken, maar je doet er niets mee. Je laat daarmee het risico bestaan dat er met je subsidie ondermijnende criminaliteit plaatsvindt." Bij ondermijnende criminaliteit denken we vaak aan zware misdaad. Maar er zijn vele gradaties.

