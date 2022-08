Recordaantal vluchtelingen steekt Het Kanaal naar Groot-Brittannië over

Een recordaantal vluchtelingen is gisteren in bootjes Het Kanaal overgestoken, de zeestraat tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Het waren er 1295. Nog nooit kwamen er in een dag zoveel bootvluchtelingen in Groot-Brittannië aan land.

Het vorige dagrecord was in november vorig jaar; toen staken 1185 vluchtelingen Het Kanaal over.

Vertrekkend premier Johnson maakte in april bekend dat hij illegale vluchtelingen die in Groot-Brittannië aan land komen, op het vliegtuig naar Rwanda zet. Volgens hem wordt illegale mensensmokkel over Het Kanaal zo ontmoedigd.

Verbod op uitzetting

Met het Afrikaanse land, dat van de Britten geld voor de opvang krijgt, is een contract voor vijf jaar getekend. Een rechtbank in Londen gaf toestemming om vluchtelingen naar Rwanda uit te zetten, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verbood dat later. Volgende maand buigt het Britse hooggerechtshof zich nog over uitzetting van illegalen.

Vorig jaar kwamen meer dan 28.500 bootvluchtelingen in Groot-Brittannië aan land, vaak in kleine en onveilige bootjes. De meesten kwamen uit Iran, gevolgd door Irak, Eritrea en Syrië.