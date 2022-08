Muntje voor winkelwagentje Albert Heijn is nooit meer nodig

Supermarktketen Albert Heijn stopt met het systeem waarbij klanten een muntje in een winkelwagentje moeten doen. Volgens de supermarkt is in coronatijd gebleken dat de muntjes eigenlijk niet nodig zijn.

"We hebben de muntjes toen afgeschaft, ook om de snelheid van klanten in de winkel te vergroten. We zien sindsdien dat er niet meer of minder karretjes verdwijnen. Klanten zijn gelukkig netjes genoeg om de karretjes gewoon terug te brengen", zegt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh in het NOS Radio 1 Journaal.

Rondzwervende winkelwagentjes

Het systeem met de muntjes werd rond 1985 geïntroduceerd om het aantal rondzwervende winkelwagentjes te verminderen. Klanten namen de wagentjes nogal eens mee naar huis of gebruikten ze voor andere doeleinden; de relatief kostbare wagentjes werden dan niet teruggebracht naar de winkel.

Lange tijd moest er muntgeld - een gulden en later 50 eurocent - in het wagentje om het te kunnen gebruiken. Omdat steeds minder mensen muntgeld op zak hebben, moet er tegenwoordig een plastic muntje in. Die muntjes worden door de supermarkt zelf gemaakt en verspreid. "Stoppen met de muntjes scheelt duizenden kilo's plastic per jaar", aldus Aspeslagh.

Irritatiefactor

Volgens de supermarkt verdwijnt met het afschaffen van de muntjes ook de irritatiefactor: klanten hebben dikwijls geen muntje bij zich of moeten ernaar zoeken.

Vestigingen van Albert Heijn kunnen zelf bepalen wanneer ze precies met de muntjes stoppen, volgens de woordvoerder zal dat "ergens in de komende weken" zijn. De gleuven op de winkelwagentjes worden in eerste instantie afgeplakt. "Uiteindelijk moeten we ze verwijderen, maar dat is een tweede stap."

De NOS heeft andere supermarktketens gevraagd of zij van plan zijn te stoppen met het muntjessysteem voor winkelwagentjes. De verschillende supermarkten hebben daar nog niet op gereageerd.