'Nederlandse hackers schrokken toen ze Trumps Twitteraccount binnendrongen'

Edwin, Mattijs en Victor hadden naar eigen zeggen geen kwaad in de zin toen ze het Twitteraccount van Donald Trump hackten in 2016. De Nederlandse hackers hadden niet eens gedacht dat het zou lukken, zegt Vrij Nederland-journalist Gerard Janssen in de NOS op 3 Tech Podcast.

Op de gepubliceerde screenshots is te zien dat de grumpy old hackers, een collectief waar het drietal lid van is, de hack melden aan Trump en de Amerikaanse overheid. De Nederlanders waren vlak voor de verkiezingen, op 27 oktober 2016, het account van de toenmalige presidentskandidaat binnengedrongen.

Yourefired

Ze hadden het wachtwoord gehaald uit een LinkedIn-database met 117 miljoen gebruikersnamen en wachtwoorden. Daar stonden ook gegevens van de prominente Republikein in. Het wachtwoord 'yourefired', veelgebruikte woorden van Trump in zijn tv-show The Apprentice, bleek ook te werken bij zijn Twitter-account.

"Ze schrokken toen het lukte", zegt Janssen. "De Nederlanders wisten dat ze potentieel in de problemen zaten, want het kan worden uitgelegd als een cyberaanval op een presidentskandidaat." Het drietal had de inlogpoging als het ware uit de losse pols gedaan, zeiden ze tegen de journalist, gewoon om te kijken of het mogelijk was.

Edwin, Mattijs en Victor besloten de hack zo goed en gedetailleerd mogelijk vast te leggen, zodat ze later konden bewijzen dat ze geen kwade bedoelingen hadden. De hackers hebben naar eigen zeggen geen vertrouwelijke informatie gelezen of aangeklikt. Ook zijn er geen tweets verstuurd namens Trump.