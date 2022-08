Dappere Ten Hag nu ineens gevierde man: 'Beloond met optreden dat crisis verdreef'

"Ik kan niet geloven wat ik zojuist heb gezien", analyseerde oud-speler Gary Neville, die de afgelopen weken geregeld zijn bezorgdheid uitte over de moeilijke situatie waarin Ten Hag bij United terecht was gekomen. Maar ineens bruiste het verguisde team van de energie. "Ik ben absoluut verbijsterd."

Van de slechtste vertoning in vijftig jaar naar een ongekende prestatie die het begin van een nieuw tijdperk bij Manchester United inluidt. Het sentiment rond manager Erik ten Hag is na negentig strijdvaardige minuten tegen Liverpool volledig gekanteld.

Erik’s at the wheel. Give him a new contract.

"We hebben een ploeg en dan hebben we een manier van spelen. Een stijl, maar ook een speelplan. Het kan best zo zijn dat ik zaterdag weer voor andere spelers kies", aldus Ten Hag over zijn keuze om de Portugees nu te passeren. "Ik denk nog steeds dat Ronaldo goed bij onze speelstijl past."

Ronaldo de grote verliezer

"In zijn hele carrière heeft hij onder verschillende trainers in verschillende systemen gespeeld én gepresteerd, dus waarom zou dat niet bij mijn stijl kunnen?", vervolgt Ten Hag, die de leeftijd van Ronaldo (37) niet als een probleem ziet. "Als je oud bent en je levert nog steeds prestaties, ben je in mijn ogen nog goed genoeg."

Ronaldo zou nog steeds een vertrekwens hebben, maar een week voor het sluiten van de transfermarkt lijkt zich nog geen club te hebben gemeld die aan zijn eisen kan voldoen. The Sun betitelt de Portugees als grote verliezer van de avond en rakelt niet geheel toevallig ook een oude zaak op.