Vanavond op tv: Kabinet nog eensgezind? • De strijd tegen ondermijnende criminaliteit

De bom binnen de coalitie

Hoe eensgezind is het kabinet nog? En komen er oplossingen voor de grote problemen met stikstof, asiel en de koopkracht? Oppositie- en ook coalitiepartijen willen duidelijkheid, omdat vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra vrijdag in een interview onverwacht afstand nam van de door het kabinet gestelde stikstofdoelen. Hij zei dat het doel om de stikstofuitstoot in 2030 met 50 procent terug te brengen voor zijn partij niet meer heilig is.

De Kamer heeft een debat aangevraagd want veel partijen hebben vragen en stevige kritiek. Vanavond een verslag van het debat, de reacties en de analyse van Nienke de Zoeten.