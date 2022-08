Apple wil meer iPhones produceren in India, 'China minder betrouwbaar'

Apple is van plan meer iPhones te produceren in India, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Het gros van Apples smartphones wordt nu gemaakt door producent Foxconn in China, maar vanwege geopolitieke spanningen tussen Washington en Peking en de strenge coronalockdowns in China ziet Apple India als veiligere optie. Verwacht wordt dat de nieuwe iPhone 14 komende maand wordt gepresenteerd en in de verkoop gaat. De eerste geleverde toestellen zullen zoals vanouds uit China komen. Vanaf eind oktober of november willen Apple en Foxconn ook vanuit India kunnen leveren. Foxconn wil zijn fabriek in de zuidelijke stad Chennai daarvoor gebruiken.

Geheimhouding Apple begon in 2017 met het produceren van iPhones in India, al bleef het aantal toestellen ver achter bij de productie in China. Met de iPhone 14 moet dat gat bijna gedicht zijn. De grootste uitdaging daarbij is volgens Bloomberg geheimhouding. Apple probeert al jaren koste wat het kost te voorkomen dat details over nieuwe smartphones uitlekken. In de Chinese Foxconn-fabriek gelden daarom strenge geheimhoudingsregels. Om die ook in India in te stellen, lijkt een lastige opgave, schrijft het persbureau. Dat heeft onder meer te maken met de Indiase douane, die regelmatig pakketjes met geïmporteerde materialen openmaakt om te controleren of de invoerformulieren juist zijn ingevuld.