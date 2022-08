Losgebroken stier in de Achterhoek loopt zelf terug naar stal

Een stier die gisteren losbrak in het Achterhoekse dorp Westendorp is weer terecht. Het dier is vanochtend zelf terug naar zijn stal gelopen, meldt Omroep Gelderland.

Volgens de regionale omroep ontsnapten er gisteren drie stieren uit een stal. Twee dieren werden al snel gepakt, maar de derde ging ervandoor. Omdat de stier gevaarlijk zou zijn, verspreidde de politie een Burgernetmelding om mensen voor de stier te waarschuwen.

Er volgde een grote zoektocht, waarbij de politie onder meer een drone inzette om hem te vinden. In de loop van de dag werd de zoektocht gestopt. "Nu we niet weten waar het dier is, heeft het geen zin om lukraak met een drone te vliegen", zei een politiewoordvoerder daarover.

De politie riep mensen op 112 te bellen als ze het dier zagen. Dat bleek dus niet nodig want vanochtend kwam de stier zelf aanwandelen bij zijn stal. Het is niet bekend hoe het dier eraan toe is.