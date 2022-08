Rutte: coalitieakkoord blijft staan, maar uitspraken Hoekstra schuren

De Tweede Kamer is teruggekomen van reces en debatteert naar aanleiding van uitspraken van CDA-leider en vice-premier Hoekstra dat de door het kabinet gestelde stikstofdoelen "niet heilig" zijn. De uitspraken hebben tot vragen geleid bij de oppositie en tot onrust en ruzie in de coalitie. Dit artikel wordt de hele dag met de belangrijkste ontwikkelingen uit het debat geüpdatet.

Update 16.40 uur: Rutte: coalitieakkoord staat, maar uitspraken Hoekstra schuren ermee Premier Rutte heeft nog eens benadrukt dat het coalitieakkoord "staat". Hij erkende wel dat de uitspraken van vicepremier Hoekstra dat het halen van de stikstofdoelen in 2030 niet heilig is met het akkoord schuren. Het kabinet wil nu eerst wachten op de uitkomsten van de gesprekken onder leiding van Johan Remkes. Rutte wil niet speculeren over de uitkomsten. Net als vrijdag zei Rutte dat de uitspraken van Hoekstra staatsrechtelijk kunnen, maar wel "een beetje op de grens" zijn. Volgens hem moet een partijchef zoals Hoekstra in het kabinet enige ruimte krijgen.

Update 16.30 uur: Rutte: Kaag is weer thuis uit ziekenhuis Premier Rutte ging in op de afwezigheid van vicepremier Kaag, die het debat niet kan bijwonen omdat ze onwel was geworden en daarop naar het ziekenhuis was gegaan. Rutte heeft haar gesproken. "Ze is alweer thuis en voelt zich een stuk beter. Het lijkt erg mee te vallen gelukkig."

Update 15.55 uur: Partij voor de Dieren: Hoekstra moet uitspraken terugnemen of aftreden Als het aan de Partij voor de Dieren ligt treedt minister Hoekstra af, als hij zijn uitspraken niet terugneemt en excuses aanbiedt. Fractievoorzitter Esther Ouwehand noemde het een "foeilelijk trucje" van de CDA-leider. Zijn partij blokkeert al decennia hervormingen in de agrarische sector. "Tientallen jaren zijn verspeeld, omdat het CDA weigerde te luisteren naar de wetenschap", zei Ouwehand. Volgens haar zijn de stikstofdoelen zoals die in het regeerakkoord zijn afgesproken al een compromis. "Ze moeten eigenlijk al in 2025 gehaald worden, en niet in 2030 of nog later." Minister Van der Wal, die verantwoordelijk is voor het stikstofbeleid, verdient volgens haar alle steun. "Je kunt een collega die op een van de meest gevoelige dossiers haar nek uitsteekt, die mensen op haar eigen erf te woord moet staan, toch niet laten vallen?" Segers: jaartal geen totempaal Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie ziet vooral allerlei scheuren ontstaan in de samenleving. Tussen de stad en het platteland, tussen rijk en arm. "Die scheuren dreigen kloven te worden", zei hij. Hij riep iedereen op vooral in gesprek te blijven, zoals bij gespreksleider Remkes. "Wij zijn van oudsher niet van de polarisatie, maar van de polder. Laten we dat in hemelsnaam zo houden." Van Segers mag in die gesprekken ook de deadline voor de stikstofdoelen ter discussie staan. "Dat jaartal van 2030 lijkt nu een totempaal te worden. Daar zit niet de crux. Alle doelen staan overeind, totdat we iets anders afspreken. En dat is niet mijn inzet." Het debat is nu geschorst. Vanaf ongeveer 16.20 uur is het kabinet aan het woord om op de vragen van de Kamer antwoord te geven.

Update 14.20: Paternotte (D66) wil duidelijkheid van kabinet over stikstofdoelen D66 houdt vast aan de stikstofdoelen. "Niet omdat dat een politieke wens is, maar omdat het noodzakelijk is voor de natuur", zei fractievoorzitter Jan Paternotte. Hij wil weten of het hele kabinet die mening deelt. "Kunnen mensen rekenen op een betrouwbaar bestuur, dat zich aan afspraken houdt?" Hij ging niet in op de vraag of zijn politiek leider Sigrid Kaag vrijdag in de ministerraad het vertrouwen heeft opgezegd in haar CDA-collega Hoekstra, zoals wordt gesuggereerd. "Ik ben nog nooit in de ministerraad geweest en mag zelfs niet weten wat daar precies gezegd is", antwoordde hij op vragen van de SP. "Wij zijn blij met de uitkomst van die ministerraad, dat het kabinet de stikstofdoelen nogmaals heeft bevestigd", zei Paternotte. Het debat is nu geschorst tot ongeveer 15.15 uur.

Update 13.40 uur: VVD'er Hermans: coalitieafspraken staan nog recht overeind Volgens Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, staan de afspraken uit het regeerakkoord over beperking van de stikstofuitstoot nog recht overeind. Dat antwoordde ze op vragen van de Partij voor de Dieren en JA21. "Als je moeite hebt met de gemaakte afspraken, dan kun je dat met elkaar bespreken. Dat zeg je dan niet in een interview in een krant. Ik was ook verbaasd", zei ze over het kranteninterview van CDA-leider en minister Hoekstra. "Maar we hebben die ochtend met elkaar gesproken. Toen is ook duidelijk de vraag gesteld of dit een verzoek was tot aanpassing van het regeerakkoord. Het antwoord was nee."

Update 12.38 uur: CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma steunt de uitspraken van zijn partijleider Wopke Hoekstra over het stikstofbeleid. Heerma herhaalde in de Tweede Kamer dat de deadline voor het behalen van de doelen, 2030, voor zijn partij "niet heilig" is. De uitspraken van Hoekstra waren volgens Heerma "een noodzakelijk statement" om de impasse te doorbreken. "En daar is onze fractie niet meer vanaf te brengen", waarschuwde hij. In het regeerakkoord is afgesproken dat het doel om de stikstofuitstoot te halveren uiterlijk in 2030 gehaald moeten zijn. "Maar je kunt niet besturen met je vingers in je oren", zei Heerma, verwijzend naar de boeren die te hoop lopen tegen het beleid. 'Schuurt met regeerakkoord' Heerma denkt dat de doelen op veel plekken haalbaar zijn, maar dat er op sommige plekken meer tijd nodig is. "Dat schuurt met het regeerakkoord, maar het is onderdeel van de weg omhoog." Hij wees erop dat het regeerakkoord op andere punten ook al is aangepast. Zo gaat er al fors extra geld naar Defensie vanwege de oorlog in Oekraïne. PVV-leider Wilders daagde Heerma uit om de stekker uit het kabinet te trekken als de deadline voor de stikstofdoelen toch blijft staan. Heerma zei daarop dat hij de gesprekken onder leiding van Johan Remkes wil afwachten en daarna pas een oordeel zal vellen of het genoeg is.

Update 12.27 uur: Kaag naar ziekenhuis na onwelwording

Tot mijn spijt kan ik vandaag niet deelnemen aan het debat. Vanochtend werd ik onwel en ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Ik hoop mijn werk snel weer te hervatten. — Sigrid Kaag (@Minister_FIN) August 23, 2022