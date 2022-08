Oppositie fel over kabinet in stikstofdebat: 'Totaal losgezongen'

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn zeer ontevreden over het optreden van het kabinet de laatste weken. PVV en SP willen dat het kabinet zo snel mogelijk opstapt, GroenLinks riep in het stikstofdebat de ministers op te stoppen met onderling ruzie maken.

Aanleiding voor het debat, waarvoor de Kamer is teruggekomen van zomerreces, zijn de uitlatingen van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Die zei afgelopen vrijdag in een interview met het AD dat de deadline voor de stikstofdoelen voor hem en zijn CDA niet heilig is. Daarmee leek hij afstand te nemen van het regeerakkoord, waarin staat dat de stikstofdoelen in 2030 gehaald moeten zijn.

Volgens PVV-leider Geert Wilders, die het debat aanvroeg, vindt dat het kabinet "totaal losgezongen" is van de samenleving. "Er heerst armoede in Nederland, maar tegelijkertijd gaan er wel tientallen miljoenen extra naar Oekraïne." Hij noemde dat "door en door ziek beleid".

Vertrouwen

Wilders verwees ook naar D66-minister Kaag, die na de uitspraken van Hoekstra gezegd zou hebben dat het vertrouwen weg is. "Je kunt geen land regeren als je elkaar niet vertrouwt", voegde hij het kabinet toe.

Ook SP-leider Lilian Marijnissen wil dat Rutte IV zo snel mogelijk plaatsmaakt, vooral vanwege de toenemende armoede door de dalende koopkracht. "Tegelijkertijd behalen grote bedrijven hysterische winsten", zei ze. Marijnissen wil via een 'sociaal noodplan' een prijsplafond instellen en de bedrijven extra belasten.

GroenLinks steunt juist het kabinet als het gaat om de afgesproken stikstofdoelen. Fractievoorzitter Jesse Klaver wil vooral weten wat de uitspraken van Hoekstra precies betekenen. "Was het gratis bier om de boerenachterban van het CDA tevreden te houden, of wil hij het regeerakkoord echt aanpassen? Dat moet vandaag duidelijk worden."

Eindelijk ballen getoond

Caroline van der Plas van BBB had juist waardering voor Hoekstra. "Een groot compliment. Hij toonde eindelijk ballen." Ze zal een motie indienen om de deadline van 2030 te schrappen, en rekent erop dat het CDA die nu zal steunen.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemde de uitlatingen van zijn partijleider "een noodzakelijk statement". Hij herhaalde dat 2030 voor hem niet heilig is voor het halen van de stikstofdoelen. Wilders wilde weten of het CDA de stekker uit het kabinet haalt als de deadline toch blijft staan. Heerma wil de gesprekken onder leiding van Johan Remkes afwachten en daarna pas een oordeel vellen of het genoeg is.

Kaag ziek

De Kamer had ook graag minister Kaag van Financiën bij het debat willen hebben, maar die heeft zich ziek afgemeld. "Dit haalt een beetje de sjeu uit het debat", reageerde Wilders, die het debat liever wilde uitstellen totdat de D66-leider er wel bij kan zijn.

Marijnissen van de SP noemde het "op z'n zachtst gezegd onhandig" dat Kaag afwezig is bij het belangrijke debat. Haar collega Attje Kuiken van de PvdA vond het "ongemakkelijk", maar een meerderheid besloot het debat toch te houden, dan maar zonder Kaag.