James Webb-telescoop maakt 'ongelofelijke' beelden van Jupiter

De James Webb-ruimtetelescoop heeft haarscherpe nieuwe beelden van de planeet Jupiter gemaakt. De foto's zijn in juli gemaakt en nu gedeeld door wetenschappers van het Amerikaanse ruimtevaartinstituut NASA.

Te zien zijn onder meer de poollichten, de manen en de ringen van de grootste planeet van ons zonnestelsel. Duidelijk zichtbaar is ook de grote rode vlek, een enorme aanhoudende storm die in de 17de eeuw voor het eerst werd waargenomen. Die is twee tot drie keer zo groot als de Aarde. De vlek is in deze foto wit, omdat hij veel zonlicht weerkaatst.

De foto's van Jupiter zijn bewerkt, zodat de belangrijkste kenmerken meer opvallen. Zo hebben de poollichten een rode gloed gekregen. Nevel bij de noord- en zuidpool worden gekenmerkt door de gele en groene tinten. Een derde filter, in het blauw, versterkt het licht dat wordt weerkaatst door een grote wolk. De wittere plekken op de planeet zijn waarschijnlijk hooggelegen wolken.

"We hadden niet verwacht dat de foto's zo goed zouden zijn. Het is echt ongelofelijk", zegt astronoom Imke de Pater. De Nederlandse Jupiter-onderzoeker is verbonden aan de Universiteit van Californië in Berkeley. "Het is echt opmerkelijk dat we in één foto behalve de details van Jupiter, ook zijn ringen, kleine satellieten en zelfs sterrenstelsels kunnen zien."