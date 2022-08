Caljouw op zijn best net niet goed genoeg tegen 's werelds beste badmintonner

Mark Caljouw kan het WK badminton in Tokio met opgeheven hoofd verlaten. De enige Nederlandse deelnemer aan het enkelspel maakte het de als eerste geplaatste Viktor Axelsen bijzonder lastig: 19-21, 10-21.

Op voorhand leek Caljouw volstrekt kansloos tegen de Deense olympisch kampioen en beste badmintonner van dit moment. Axelsen had zijn laatste 31 partijen gewonnen en was gebrand op een goed resultaat dit WK na zijn uitschakeling vorig jaar in de eerste ronde tegen de latere winnaar Loh Kean Yew.

Caljouw haalde destijds in Huelva de kwartfinales, ondanks de naweeën van een rugblessure.

Stunt in de maak

Na zijn vlotte zege op Jia Heng Jason Teh in de eerste ronde haalde Caljouw tegen Axelsen een zeer hoog niveau. Hij leek zelfs op weg naar een enorme stunt, want in de spannende eerste set kwam hij op 19-16, ook omdat Axelsen soms de controle over de lengte in zijn slag verloor.

Nadat Caljouw een shuttle net verkeerd had ingeschat (die viel op de lijn), sleepte de Deen de set er met vier mokerslagen alsnog uit. En ook de tweede kwam hij snel op achterstand, al boog hij die nog knap om in een voorsprong (7-6).

Na die krachtsinspanning was het verzet van Caljouw gebroken en denderde de Deen door naar zijn 32ste zege op rij.