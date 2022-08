Voetballen of vechten: het Oekraïense FC Roech is er klaar voor

De openingswedstrijd van het seizoen is vanmiddag om 12.00 uur als topclub Sjachtar Donetsk het opneemt tegen Metalist 1925 uit Charkov. Alleen al aan deze wedstrijd kun je zien dat het geen normale voetbalcompetitie gaat worden. Sjachtar speelt al sinds 2014 niet in thuisbasis Donetsk door de jarenlange gevechten in het oosten van het land.

Deze zomer besloot de Oekraïense voetbalbond in samenspraak met de regering in Kiev dat de competitie op 23 augustus weer kon beginnen.

"Ik maakte me voortdurend zorgen over onze spelers", zegt de coach van de voetbalclub uit de West-Oekraïense stad Lviv. "We moesten vaak de schuilkelders in vluchten. Ik heb de raketten zelf over mijn hoofd zien vliegen." Alle buitenlandse spelers stuurden ze meteen het land uit toen de Russen aanvielen.

Metalist 1925 kan onmogelijk thuis spelen, omdat Charkov al sinds het begin van de invasie onder vuur ligt. De stad was ook de aflopen dagen weer het doelwit van intense Russische beschietingen. De openingswedstrijd vindt dan ook plaats in het Olympisch Stadion in Kiev.

Leegloop

Sjachtar Donetsk geldt sinds de eeuwwisseling als de grootmacht van het Oekraïense voetbal met meerdere landtitels en regelmatige optredens in de Champions League. In 2009 won de club de finale van de UEFA Cup.

Het is maar de vraag of Sjachtar met een fatsoenlijk team op het veld kan komen vandaag. De club heeft altijd sterk geleund op Braziliaans talent en had vorig seizoen nog twaalf Brazilianen op de loonlijst staan, onder wie oud-Ajacied David Neres.

Maar de FIFA besloot in juni dat alle buitenlandse spelers in Oekraïne het land transfervrij mochten verlaten. Wat volgde, was een leegloop bij de Oekraïense profclubs. Van de veertien buitenlandse spelers die bij Sjachtar Donetsk in dienst waren, zijn er maar drie teruggekeerd: de Kroaat Djurasek, de Braziliaan Taylor en Traoré uit Burkina Faso.

De teams zullen deze competitie zo veel mogelijk spelen in stadions in het westen van het land, waar het relatief veilig is. Oekraïne heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen tijdens de wedstrijden. Zo zijn alle stadions uitgerust met luchtalarmsirenes. Toeschouwers worden niet toegelaten in de stadions. De enigen die te zien zijn op de tribunes, zijn militairen.

'Dikke middelvinger naar Poetin'

Dit seizoen zal voor veel clubs verre van gemakkelijk worden, maar ze willen hoe dan ook een duidelijk signaal afgeven. Met de herstart van de competitie laten de Oekraïners zien dat ze onverzettelijk zijn en dat ze zich niet klein laten krijgen door de Russen.