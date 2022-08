Wekdienst 23/8: Van der Burg naar Tubbergen • Kamer debatteert over uitspraken Hoekstra

Goedemorgen! Staatssecretaris Van der Burg brengt een bezoek aan Tubbergen en de Tweede Kamer keert terug van het zomerreces voor een debat over de uitspraken van minister Hoekstra over de stikstofdoelstellingen.

Wat kun je vandaag verwachten?

Staatssecretaris Van der Burg gaat naar Tubbergen om te praten met de gemeenteraad. Hij geeft een toelichting op het besluit op het verlenen van een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in de plaats Albergen. Dat besluit leidde tot fel protest.

De Tweede Kamer komt terug van reces om te debatteren over de uitspraken van minister Hoekstra dat het jaar 2030 "niet heilig" is wat betreft de reductie van stikstofuitstoot.

De Vuelta gaat na drie etappes in Nederland verder in Spanje. De renners rijden een heuvelachtige etappe van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia in Baskenland. De rit is te volgen in een liveblog op NOS.nl.

Wat heb je gemist?

Het aantal mensen met kanker dat de eerste 5 jaar na de diagnose nog leeft, is gestegen. Dat geldt ook voor het aantal mensen dat de eerste tien jaar in leven blijft, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, die beheerd wordt door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

In de cijfers staat hoe de overlevingskans van kankerpatiënten steeg in de periode van 2011 tot en met 2020 ten opzichte van de tien jaar daarvoor. Tussen 2011 en 2020 bleef 66 procent van de mensen minimaal 5 jaar in leven nadat er kanker was vastgesteld. In de tien jaar daarvoor was dat percentage nog 58.

Ander nieuws uit de nacht:

Aanklager in Argentinië eist twaalf jaar cel tegen oud-president Kirchner: Tegen de Argentijnse oud-president en huidige vicepresident Cristina Kirchner is een celstraf van twaalf jaar geëist. Ook wil de openbaar aanklager dat ze nooit meer een publiek ambt bekleedt. De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij aanbestedingen toen ze tussen 2007 en 2015 president was.

Hoofd van Hongaarse weerdienst ontslagen na niet uitgekomen weersverwachting: Het hoofd van de Hongaarse weerdienst is ontslagen nadat de weersverwachting niet was uitgekomen. Zaterdag zou in Boedapest tijdens de nationale feestdag een grote vuurwerkshow worden gehouden, maar meteorologen verwachtten noodweer en daarom werd de show afgelast. Uiteindelijk bleek dat ze er flink naast zaten. In de media kregen ze de schuld van het uitstellen van wat "Europa's grootste vuurwerkshow" had moeten worden.

En dan nog even dit:

Het zal de natuurliefhebbers al zijn opgevallen: de grond ligt op sommige plekken al vol met eikels en beukennootjes, terwijl het pas augustus is. "Dit is uitzonderlijk vroeg", zegt boomonderzoeker Paul Copini van Wageningen Universiteit. "Misschien gaat dit het nieuwe normaal worden", legt hij uit in dit artikel.