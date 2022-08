Opnieuw journalist vermoord in Mexico

In Mexico is opnieuw een journalist vermoord. De lokaal bekende en ervaren journalist Fredid Román werd in het zuiden van het land, in de stad Chilpancingo, in zijn auto doodgeschoten door gewapende mannen op een scooter.

Román is de vijftiende journalist die dit jaar is vermoord in Mexico, meldt Article 19. Volgens de organisatie die strijdt voor vrijheid van meningsuiting is het geweld tegen journalisten aanzienlijk toegenomen onder president Obrador, die sinds 2018 aan de macht is in Mexico. Enkel deze maand werden er al drie journalisten vermoord in het land.

Column

Ferdid Román werkte ruim vier decennia in de journalistiek. Hij richtte onder meer zijn eigen krant op maakte en runde een online nieuwsplatform. Daar zoomde hij in op het bestuur van de staat Guerrero, die wordt geteisterd door drugsgeweld.

Ook was hij columnist voor een lokale krant. Volgens Mexicaanse media schreef hij zijn laatste column over de zaak rond de verdwijning van 43 vermiste studenten in 2014 en de betrokkenheid van lokale politici daarbij.