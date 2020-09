Herlings moet na crash in Italië vier MXGP-races missen

Jeffrey Herlings mist de komende vier rondes van het kampioenschap in de MXGP. De 25-jarige motorcrosser kampt met nekklachten en moet voorlopig rust houden, nadat hij woensdagochtend hard ten val was gekomen in de vrije training voor de Grand Prix van Faenza.

De KTM-coureur maakt het naar omstandigheden goed. "De resultaten van de eerste scans zijn positief, zeker als je bedenkt hoe erg zijn blessure had kunnen zijn. We mogen blij zijn dat Jeffrey niet zwaargewond is geraakt", zegt teammanager Dirk Gruebel.

Herlings werd na zijn crash in eerste instantie naar het ziekenhuis in Bologna afgevoerd. Vandaag werd hij verder onderzocht in een ziekenhuis in België. Na een periode van rust wacht eind september een nieuwe mri-scan.

Leider in MXGP

Herlings' absentie betekent een flinke dreun voor zijn kansen op de wereldtitel. De kampioen van 2018 gaat na zeven grands prix, waarvan hij er vier wist te winnen, nog wel aan de leiding in het algemeen klassement.

Nummer twee Tony Cairoli heeft een achterstand van 22 punten op Herlings. Per ronde zijn in de MXGP 50 punten te verdienen.

Bekijk hieronder de val van Jeffrey Herlings op het circuit van Faenza: