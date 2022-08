Aanklager in Argentinië eist twaalf jaar cel tegen oud-president Kirchner

De openbaar aanklager in Argentinië heeft een celstraf van twaalf jaar geëist tegen de Argentijnse oud-president en huidige vicepresident Cristina Kirchner. Ook wil de aanklager dat Kirchner nooit meer een publiek ambt bekleedt.

De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij tal van aanbestedingen in de twee termijnen toen ze president was, tussen 2007 en 2015. In de zaak staan publieke aanbestedingen centraal in het zuidelijke gebied Patagonië die werden gegund aan bedrijven van zakenman Lazaro Baez. Daarbij zou sprake zijn geweest van fraude. Achteraf bleek dat de Argentijnse overheid te veel had betaald voor de projecten of ze werden niet afgerond.

Experts vermoeden dat er geld van de aanbestedingen terugvloeide naar de familie van Kirchner, schrijft persbureau Reuters. Kirchner ontkent de beschuldigingen met klem. Op Twitter schrijft ze dat ze "niet voor een rechtbank van de grondwet" staat, maar voor een "vuurpeloton" dat wordt aangevoerd door de media.

De tweet van Kirchner: