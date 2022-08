Overlevingskansen na diagnose kanker stijgen

Het aantal mensen dat tien jaar na de diagnose kanker nog leeft, is gestegen van 51 naar 59 procent. Volgens IKNL is de gestegen kans om langer te leven met kanker te danken aan betere diagnoses en behandelingen.

In de cijfers staat hoe de overlevingskans van kankerpatiënten steeg in de periode van 2011 tot en met 2020 ten opzichte van de tien jaar daarvoor. Tussen 2011 en 2020 bleef 66 procent van de mensen minimaal 5 jaar in leven nadat er kanker was vastgesteld. In de tien jaar daarvoor was dat percentage nog 58.

Het aantal mensen met kanker dat de eerste 5 jaar na de diagnose nog leeft, is gestegen. Dat geldt ook voor het aantal mensen dat de eerste tien jaar in leven blijft, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, die beheerd wordt door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Het grotere percentage overlevenden komt voor een deel door een gestegen aantal diagnoses van kankervormen die makkelijker te behandelen zijn. Bij vormen van kanker die een slechte prognose hebben is minder vooruitgang geboekt. De overlevingskansen daar blijven "zeer laag" volgens het IKNL.

Voorbeelden van kankervormen met een slechte prognose zijn slokdarmkanker en longkanker. Bij deze kankersoorten leeft minder dan 30 procent van de patiënten langer dan 5 jaar na de diagnose. Bij alvleesklierkanker is vijf jaar na de diagnose slechts 5 procent van de patiënten nog in leven.

Borst-, prostaat- en huidkanker zijn juist vormen waarbij de overlevingskans in de eerste 5 jaar hoog is. Zeker 75 procent van de patiënten blijft die periode in leven. Dat geldt ook voor mensen met bepaalde vormen van lymfeklierkanker.

Patiënten met uitzaaiingen van een tumor waarvan de exacte plek in het lichaam niet bekend is hebben slecht 5 procent kans om de eerste 5 jaar te overleven. Bij de behandeling van zo'n tumor is de afgelopen decennia ook weinig vooruitgang geboekt. Dat geldt ook voor blaas- en maagkanker. Het aantal mensen dat 5 jaar in leven bleef na de diagnose is bij deze kankersoorten in de laatste 30 jaar nauwelijks gestegen.